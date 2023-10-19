مقتل جندي وإصابة 9 من قوات الاحتلال خلال اشتباكات بمخيم نور شمس في طولكرم (فيديو)

ذكرت قوات الاحتلال أن رقيبا من أفراد حرس الحدود قتل وأصيب 9 جنود خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن أحد المصابين “جروحه خطرة”، مضيفة أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج.

وذكرت أن عدد قتلاها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” بلغ 58 فردا.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم ارتفع إلى 12 شهيدًا.

واستمرت الاشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس لأكثر من 12 ساعة، دفعت خلالها قوات الاحتلال بتعزيزات تضم آليات عسكرية وجرافات.