الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى مئة شاحنة مساعدات في اليوم

قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الأربعاء، إن قطاع غزة بحاجة إلى “مئة شاحنة في اليوم” من المساعدات الإنسانية.

وأضاف غريفيث لشبكة سي إن إن أوروبا أن “تلك كانت حالة برنامج المساعدات لغزة من قبل”.

وشدد المسؤول الأممي على أنه “يجب أن نحصل على ضمانة بأنه يمكننا التدخل على نطاق واسع كل يوم بصورة متكررة وموثوقة”، مضيفا أنه بعد ذلك سيكون بإمكان موظفي الأمم المتحدة الموجودين في قطاع غزة من توزيع المساعدات.

وأضاف: “ثانيا، يجب أن يكون بوسعنا الوصول إلى الناس بأمان تام”، مذكرا بأن القانون الدولي الإنساني يلزم المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات في المواقع التي يعتبر الناس أنهم بأمان فيها.

وأكد غريفيث، الموجود في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع السلطات المصرية على أن الأمم المتحدة ستتثبت من أن المساعدة ستذهب فقط للمدنيين ولن تصل إلى حركة حماس.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيها إنه اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح وإدخال 20 شاحنة مساعدات كبداية، مشيرا إلى أن الأمر تطلب “مفاوضات شاقة”.

وتنتظر مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات أمام معبر رفح من الجانب المصري للسماح لها بدخول إلى قطاع غزة.