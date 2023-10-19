القسام تعلن إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل والاحتلال يعترف بإصابات (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات شمال إسرائيل.

وقالت القسام إنها أطلقت 30 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان باتجاه “مغتصبات الجليل الغربي، وأبرزها (نهاريا) و(شلومي) الجاثمتين شمال فلسطين المحتلة”.

من جانبه قال الإسعاف الإسرائيلي إن هناك 3 جرحى في القصف الصاروخي الذي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صافرات الإنذار في المنطقة الشمالية إثر إطلاق نار من جنوب لبنان، وقال إن قواته ترد على مصادر النيران.

ويتبادل حزب الله وحركة حماس وسرايا القدس من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى إطلاق النار على الحدود بشكل شبه يومي منذ بدء العدوان في غزة.