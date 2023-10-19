بينها مصر والمغرب وتركيا.. إسرائيل تخلي سفاراتها بعدد من دول الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن الخارجية الإسرائيلية قررت إخلاء عدد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السفارات الموجودة في البحرين وتركيا والأردن والمغرب ومصر.

يأتي ذلك بعد أن شهدت معظم الدول العربية والإسلامية مظاهرات كبيرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، منها مظاهرات أمام السفارات والقنصليات الإسرائيلية في بعض البلاد.

واجتاحت عواصم عربية عدة، الأربعاء، مسيرات منددة بـ”المجزرة” الإسرائيلية في مستشفى المعمداني بقطاع غزة التي خلّفت مئات الشهداء والجرحى.

وسائل إعلام أردنية: قوات الأمن تسيطر على محاولات اقتحام #السفارة_الإسرائيلية في #عمّان pic.twitter.com/lhqNC8ELie — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2023

وبالتزامن مع القرار الإسرائيلي، حثّت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا رعاياها، الخميس، على مغادرة لبنان طالما أن “الخيارات التجارية متاحة”، في تحذيرات جديدة على وقع التوتّر الذي تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل.