حزب الله يعلن مهاجمة مواقع عدة للاحتلال وإصابة شخصين في إسرائيل (فيديو)

أصيب إسرائيليان، الأربعاء، بجروح “جراء إطلاق قذائف صاروخية تجاه مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وذكرت الصحيفة أنه تم نقل أحد المصابين بمروحية إلى مستشفى في مدينة حيفا.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية استهداف مواقع إسرائيلية عدة ومهاجمتها بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة، وذلك ردًا على الاعتداءات بحق المدنيين اللبنانيين.

وذكر الحزب أن الهجمات أسفرت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وتدمير تجهيزات فنية في بعض المواقع.

وقال الحزب إنه هاجم موقع “مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة واستطلاع في تلة ‏الطحيات جنوب المنارة” مرتين.

وأوضح أن مقاتلي الحزب هاجموا الموقع في المرة الأولى “بالصواريخ الموجّهة وأوقعت فيها عددًا من الإصابات بين قتيل وجريح”، فيما هاجموا الموقع في المرة الثانية “بالأسلحة المناسبة”.





على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع عدة في الأراضي اللبنانية، قائلًا إنه “يواصل مهاجمة البنى التحتية لحزب الله”.