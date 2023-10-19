قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة “جريمة ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أنه يستحي أن يرى مثل هذه المجازر في العصر الحديث.

وأضاف خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن جريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني، مخالفة لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان، و”خلال وقت قريب سوف يتم تقديم مرتكبيها لمحاكم الجنايات الدولية، وتجريم كل من قام بهذه الجريمة الشنعاء”.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مصر وتركيا تؤكدان أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة list 2 of 2 تركيا تطرح فكرة “ضامنين” بين فلسطين وإسرائيل end of list

وقال كورتولموش، إن إسرائيل استفادت من تمزق العالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة، ورأت أن كل العراقيل التي كانت في طريقها قد تم القضاء عليها، لذلك أرادت أن تسيطر على كافة الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل، مطالبًا العالم الإسلامي بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر.

واستنكر رئيس البرلمان التركي تهجير سكان غزة إلى مصر، وقال “نستنكر تهجير أخل غزة من أراضيهم، وندعو لوقف سريع لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن كل كلمة تقولها إسرائيل هي بمثابة إضاعة للوقت لتشريع ما تقوم به.

ويرى كورتولموش أن “المنطقة على صفيح ساخن، ولدى تركيا مخاوف بأن إسرائيل تصب الزيت على النار وتؤيدها أمريكا في اتساع رقعة الصراع، وهو ما يهدد بنشوب حرب إقليمية”.

وأكد أنه بعد قصف إسرائيل للمستشفى، “اتضح للعالم أن إسرائيل قد تخطت كل الخطوط الحمراء، وأنها هي الطرف المعتدي”، لذلك على المجتمع الدولي أن يوقف إطلاق النار ويعمل على إدخال المساعدات لقطاع غزة.