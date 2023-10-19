شاهد: وصول طائرة شحن أمريكية على متنها آليات عسكرية إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول طائرة شحن أمريكية تحمل آليات وعربات مدرعة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن الآليات ستحل محل الآليات التي تضررت خلال الحرب.

وأظهر مقطع “فيديو” طائرة شحن تابعة للجيش الأمريكي وبداخلها عدد من الآليات العسكرية، قبل أن يتم تفريغها من الطائرة وتحميلها على شاحنات.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية ودعم لإسرائيل بمليارات الدولارات عقب شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، الأسبوع الماضي.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” إلى شرق المتوسط، الثلاثاء الماضي، على أن تلحق بها حاملة الطائرات “أيزنهاور”.

وترافق الحاملتين مجموعة سفن قتالية تحمل صواريخ موجهة، وطائرات مراقبة وتجسس.

وبعد الإعلان عن وصول الحاملة، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة إلى إحدى القواعد الجوية، مضيفًا أن هذه الذخيرة “تتيح تنفيذ ضربات كبيرة والاستعداد لكل السيناريوهات”.