سياسة|أمريكا

لوحة إعلانية في نيويورك تحمل بايدن مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني (شاهد)

لوحة إلكترونية في نيويورك تحمل عبارات تحمل الرئيس الأمريكي مسؤولية تدمير مستشفى المعمداني في غزة
لوحة في نيويورك تحمل عبارات تحمل بايدن مسؤولية تدمير مستشفى المعمداني (منصات التواصل)
19/10/2023

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لوحة إعلانات إلكترونية في أحد شوارع ولاية نيويورك، توجه اتهامات للرئيس الأمريكي جو بايدن وتحمله مسؤولية قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وظهر في اللوحة عدة عبارات، منها عبارة “إسرائيل تقصف المستشفيات وبايدن يدفع ثمن ذلك”.

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وتظهر عبارات أخرى في اللوحة، مثل “لقد حان الوقت لخفض 3.8 مليار دولار من التمويل الأمريكي الذي يرعى جرائم الحرب الإسرائيلية وأعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، كما كتب على اللوحة “الحرية لفلسطين”.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى المعمداني في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر