لوحة إعلانية في نيويورك تحمل بايدن مسؤولية مجزرة مستشفى المعمداني (شاهد)

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لوحة إعلانات إلكترونية في أحد شوارع ولاية نيويورك، توجه اتهامات للرئيس الأمريكي جو بايدن وتحمله مسؤولية قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وظهر في اللوحة عدة عبارات، منها عبارة “إسرائيل تقصف المستشفيات وبايدن يدفع ثمن ذلك”.

وتظهر عبارات أخرى في اللوحة، مثل “لقد حان الوقت لخفض 3.8 مليار دولار من التمويل الأمريكي الذي يرعى جرائم الحرب الإسرائيلية وأعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، كما كتب على اللوحة “الحرية لفلسطين”.

Happening NOW in NYC:

It’s time to cut the 3.8 Billion in U.S. funding that sponsor Israel’s war crimes and acts of genocide against Palestinians. Biden is complicit in today’s bombing of a Gaza Hospital by Israel.

Lift the siege of Gaza! #FreePalestine pic.twitter.com/VxYXIhABoK

