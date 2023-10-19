مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لدعم إسرائيل بتأييد 97 عضوا دون أي صوت معارض

قال مراسل الجزيرة مباشر إن مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعم إسرائيل بتأييد 97 عضوًا دون أي صوت معارض.

وتمكن السيناتور راند بول، الجمهوري من ولاية كنتاكي، الذي حجب دعمه للقرار في وقت سابق من الأسبوع، من إضافة جملة إلى القرار لتوضيح أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُنظر إلى القرار على أنه تفويض لاستخدام القوة العسكرية في إسرائيل أو غزة”.

ويدين القرار “دعم إيران للإرهاب العالمي، بما في ذلك دعمها للجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني” وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

ويشير القرار إلى أن الولايات المتحدة “تقف على استعداد لمساعدة إسرائيل في إعادة الإمداد في حالات الطوارئ أو غيرها من احتياجات الدعم الأمني والدبلوماسي والاستخباري”.

وعطّلت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن يدعو إلى “هدنة إنسانية” في غزة.

واتخذت الولايات المتحدة من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موقفًا داعمًا بقوة للاحتلال، ورفضت محاولات بعض الدول لوقف إطلاق النار، وتبنت الرواية الإسرائيلية فيما يخص القصف على مستشفى المعمداني في غزة الذي أسفر عن استشهاد حوالي 500 فلسطيني.

وحتى الخميس، بلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة 3785 شهيدًا، منهم 1524 طفلًا و1000 سيدة و120 مسنًا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.