الاحتلال يعتدي بوحشية على المرابطات عند أبواب الأقصى وحماس تدعو إلى النفير (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على المرابطين في طريق باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى) بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، واعتقلت 3 منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم الاحتلال عن المسجد الأقصى من قبل فترات، وذلك بالتزامن مع إفراغ باحات المسجد من المصلين بالقوة. ثم أفرجت لاحقًا عن نظام أبو رموز.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحا اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بـ”عيد العُرش” اليهودي.





حماس تدعو إلى النفير وتصعيد المواجهة

في هذا السياق أكّد محمد حمادة الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس، أن الاعتداءات الوحشية للاحتلال على المرابطات والمرابطين عند بوابات المسجد الأقصى بمثابة “جرائم حرب تستدعي من العالم النظر في الإجرام الصهيوني”، مبيّنًا أن مشاهد الاعتداءات صعبة “وتعبير واضح عن نازية المحتل المفرَغ من أي قيمة”.

ودعا بيان حماس أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن يكون دورهم أكثر فاعلية في ظل هذا التغول، وإلى النفير نحو المسجد الأقصى، وتصعيد التصدّي والمواجهة والمقاومة حتى يتم الرد على كل جريمة يرتكبها الاحتلال.

لحظة اعتقال المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب الاعتداء عليها بوحشية قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/eeqyd2VuCX — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 2, 2023

وصمة عار

من جانبه وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اقتحام قوات المسجد الأقصى والاعتداء على النساء وإصابتهن بجروح، واعتقال عدد من المرابطات، بأنه عمل همجي وجريمة وحشية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي المشارك في هذه الجرائم.

وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم، إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى إشعال الأوضاع من أجل فرض أمر واقع لن يُسلّم به الفلسطينيون مهما كان الثمن، وستبقى القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي قبيل اعتقالها من منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة pic.twitter.com/qvnq2PyX4B — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 2, 2023

وأضاف أن فرض حصار على القدس المحتلة، ومنع وصول المصلين إلى الأقصى “دليل على نية مبيتة من الاحتلال الفاشي لاقتحام الأقصى وحماية المستوطنين، والاعتداء على المصلين، وتمرير مخططات التهويد والمتطرفين”.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على المقدسات والشيوخ والنساء، وتحد من حرية العبادة، وتحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المقدسات في القدس التي فصلتها عن محيطها الفلسطيني على مرأى العالم ومسمعه، وتتصرف كدولة فوق القانون، وتضرب بعرض الحائط القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتوغل في جرائمها في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

لتأمين خروج المستوطنين عقب اقتحام المسجد الأقصى.. هكذا قامت قوات الاحتلال بتفريغ منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة من المرابطين pic.twitter.com/5bZ7QlAyjh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 2, 2023

اقتحام الأقصى

اقتحم مئات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ودخل المستوطنون باحات الأقصى في مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند ساحة البراق.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي، بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وتجوّلت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقّة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّت طقوسًا استفزازية عند أبواب الأقصى، وتحديدًا عند بابي السلسلة والقطانين.