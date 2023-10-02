مصر.. السيسي يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ترشحه رسميًّا لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاءت تصريحات السيسي في ختام كلمته في مؤتمر “حكاية وطن” الذي استعرض فيه إنجازاته خلال توليه المنصب على مدار فترتين رئاسيتين، بدأت عام 2014.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة ثالثة، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل 4 سنوات، والتي تسمح له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030.

وكثف المؤيدون له في الأسابيع القليلة الماضية حملة باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تحث السيسي على الترشح.

وقال السيسي في كلمته “عقدت العزم على ترشيح نفسي لمدة رئاسية جديدة”، مضيفًا “كما لبيت نداء المصريين من قبل، سأطلب منكم التوجه إلى الله والدعاء إن كان غيري أولى بها مني، فيسّر له، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسّر لي”.

ودعا السيسي المصريين إلى جعل هذه الانتخابات بداية حقيقية “لحياة سياسية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام.

ويأتي ترشح السيسي بالتزامن مع شكوى المرشح الرئاسي المحتمَل أحمد الطنطاوي من صعوبة عمل توكيلات له، إذ وثق منع أنصاره من تحرير التوكيلات لترشيحه في الانتخابات الرئاسية في العديد من أفرع الشهر العقاري بالمحافظات.

وتواجه حملة الطنطاوي تحديًا كبيرًا لجمع التوكيلات اللازمة، إذ يحتاج المرشحون المحتمَلون لرئاسة مصر إلى نيل تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

بينما أعلنت الحملة الانتخابية لرئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، حصوله على تزكية 20 برلمانيًّا، ومن ثم أصبح مؤهلًا للترشح رسميًّا لانتخابات الرئاسة.