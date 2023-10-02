سياسي مصري: الدعم الشعبي للطنطاوي يتزايد ويمكنه جمع أكثر من مليون توكيل في هذه الحالة (فيديو)

يجب على من يرغب في الترشح في انتخابات الرئاسة بمصر الحصول على تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على توكيلات بتأييد 25 ألف مواطن.

قال القيادي بالحركة المدنية المصرية مجدي حمدان إن الدعم الشعبي للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي يتزايد بسرعة كبيرة، وبشكل غير مسبوق.

وأضاف حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين المصري، في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، أن الطنطاوي يمكن أن يجمع أكثر من مليون توكيل خلال 48 ساعة إذا تم السماح لمؤيديه بالوصول إلى مكاتب التوثيق.

وذكر أنه لمس بنفسه خلال وجوده في محيط أحد مكاتب التوثيق مدى تزايد التأييد الشعبي للطنطاوي.

وأوضح حمدان أن المنع يتم خارج مكاتب التوثيق من قبل “بلطجية”، وليس داخل المكاتب.

وروى للجزيرة مباشر تفاصيل منعه من قبل “بلطجية” من الوصول إلى أحد مكاتب التوثيق، لتسجيل توكيل باسم أحد الأشخاص.

وأكد حمدان أن الحركة المدنية لن تكون “شاهدة زور” على المرحلة، أو أن تكون جزءًا من أي صفقات انتخابية.





وقال الطنطاوي، صباح اليوم الأحد، إنه يتم منع أنصاره من تحرير التوكيلات لترشيحه في الانتخابات المقررة في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويحتاج من يرغب في الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر إلى الحصول على تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات بتأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة في الجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.