ألمانيا.. وزيرة الداخلية تدعو لترحيل “داعمي” حماس وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنهم

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، إنه يجب ترحيل داعمي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من البلاد طالما كان ذلك ممكنًا.

وتابعت نانسي، خلال مؤتمر صحفي “إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك”، مناشدة المواطنين بإبلاغ السلطات بأي “دعاية” داعمة لـ(حماس).

وأضافت “تركز سلطاتنا الأمنية حاليًا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي”، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرًا على التهديد.

وذكر بيان صادر عن المدعي العام أن ممثلي ادعاء في ميونيخ أصدروا أمرًا يوم الجمعة بتفتيش منزل مواطن ألماني يبلغ من العمر 38 عامًا بسبب منشور على “إنستغرام” دافع فيه عن العملية التي شنتها فصائل المقاومة على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

ويقول أعضاء الجالية الفلسطينية الكبيرة في ألمانيا إن الحظر المفروض على التظاهر يجعل أصواتهم غير مسموعة.

من مظاهرات الألمان أمس دعماً لفلسطين أمام وزارة الخارجية الألمانية حظرت ألمانيا حمل العلم الفلسطيني في بلادها فلجأ المتظاهرون لرسم بطيخ 🍉 بألوان العلم الفلسطيني pic.twitter.com/R6rfTG2uit — السيد المر (@Elsayedelmorr) October 20, 2023

وفي وقت سابق، اتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين (مبادرة فلسطين) في بيان، شرطة برلين بـ”العنصرية”، على خلفية حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وأكدت مبادرة فلسطين أنه “تم حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت.. سنعلن عن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين”.