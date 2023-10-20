شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال كنيسة للروم الأرثوذكس في غزة (فيديو)

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القديس “بروفيريوس” للروم الأرثوذكس في غزة، الخميس، والتي لجأ إليها المئات من النازحين مما أسفر عن سقوط أعداد من الشهداء والجرحى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن القصف أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

ونقلت عن مصادر محلية أن هناك “شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم”.

وذكرت أن القصف أدى إلى “انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، الذي يأوي عددا من العائلات المسيحية والمسلمة التي لجأت إلى الكنيسة”.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها التي توفر الحماية للأبرياء هي جريمة حرب.

وأكدت البطريركية تصميمها على مواصلة أداء واجبها بتقديم المساعدة والدعم والمأوى في غزة.





وأدانت حركة حماس في بيان استهداف الكنيسة والمستشفى المعمداني، قائلة إن ذلك يستدعي “إدانة قوية من المجتمع الدولي والمجالس الكنسية العالمية”.

وتقع كنيسة “القديس بروفيريوس” في حي الزيتون جنوب غزة، على بعد أمتار من المستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس، الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة، الثلاثاء الماضي.

وتعدّ كنيسة القديس بروفيريوس من أقدم الكنائس في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425م، وتم تجديد الكنيسة عام 1856م.