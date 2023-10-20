الصحة الفلسطينية: 4137 شهيدا بينهم 1661 طفلا و13162 جريحا جراء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1661 طفلا، ونحو 13 ألف مصاب.

ولليوم الرابع عشر يواصل جيش الاحتلال استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة “ارتفع إلى 4137 شهيدا، منهم 1661 طفلا و1000 سيدة و120 مسنا”.

وأضاف أن عدد المصابين بلغ “نحو 13 ألف مصابا” مشيرًا إلى أن هناك “أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة معظمهم من الأطفال”.

وأفاد متحدث الوزارة بـ “مقتل 16 مسيحيا فلسطينيا (مساء الخميس) في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة”.

وقال القدرة إن “العدوان الإسرائيلي تسبب في خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة بشكل كامل”.

كما اتهم جيش الاحتلال “بارتكاب 37 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة”.

وأشار إلى أن نحو 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء والمسنين.

وقال إنهم تلقوا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 81 والجرحى إلى أكثر من 1400.

وفجر 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”.

وأدى الهجوم الذي قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأعلنت وزارة الصحة أن 4932 مصابا نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب ما زال 299 منهم يتلقون العلاج بينهم 49 حالتهم خطرة.