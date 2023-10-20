القسام: أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين لدواعٍ إنسانية استجابة لجهود قطرية

قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، اليوم الجمعة، إن الحركة أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) “لدواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وأضاف أن ما قاموا به هو “ليثبتوا للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس جو بايدن وإدارته الفاشية، كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد المصادر قوله “الرهينتان المفرج عنهما من غزة موجودتان حاليًا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.