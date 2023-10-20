بايدن يطلب من “الكونغرس” 106 مليارات دولار لدعم إسرائيل وأوكرانيا

طلب البيت الأبيض من “الكونغرس”، اليوم الجمعة، ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ولتأمين الحدود الأمريكية.

ويأتي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على التمويل بعد يومين من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن معها، وحث “الكونغرس” على تمويل مساعدات لها، وذلك في أعقاب هجوم شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المزمع تخصيص نحو 14.3 مليار دولار من التمويل الخاص بالسنة المالية 2024 لإسرائيل، معظمها لدعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي ومشتريات الأسلحة الأخرى، كما يريد بايدن أكثر من 9 مليارات دولار للإغاثة الإنسانية، بما يشمل إسرائيل وقطاع غزة الذي يواجه سكانه أزمة إنسانية متفاقمة.

مؤثر أمريكي يوجه رسالة لبلاده ردًا على مساندتها لإسرائيل في حربها على غزة #غزة_تحت_القصف | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/00vjpaqtRM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2023

ويتضمن الاقتراح أيضًا تخصيص 13.6 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية الجنوبية، لكن الحصة الأكبر من التمويل، البالغة 61.4 مليار دولار، ستكون لأوكرانيا.

وأمس الخميس، أعلن بايدن في خطاب متلفز أنه سيطلب من “الكونغرس” الجمعة، تمويلًا “عاجلًا” لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، مؤكدًا على أن دعم هذين البلدين هو “استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة، وسيساعدنا على إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى”.

وشدد علي أنه لن يسمح “لإرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين (الرئيس الروسي) بأن ينتصروا”.

وأصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل حرب أوكرانيا مع روسيا، وهددوا بوقف عمل الحكومة تمامًا لوضع حد للإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 4137 شهيدًا بينهم 1661 طفلًا، ونحو 13 ألف مصاب.