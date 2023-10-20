للمرة الثالثة.. قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ”أونروا” يسفر عن استشهاد 5 وجرح العشرات (فيديو)

قدرت وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” عدد النازحين داخليا في مختلف أنحاء قطاع غزة بحوالي مليون شخص، بمن فيهم حوالي 513,507 نازحا داخليا يلجؤون إلى مرافق الأونروا في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.

ولجأ النازحون إلى مدارس الأونروا لاعتقادهم أنها مناطق آمنة، لكن الاحتلال الإسرائيلي كان له رؤية أخرى، فقد قام مساء الأربعاء بقصف مدرسة أحمد عبد العزيز بمدينة خان يونس مما تسبب في استشهاد 5 أشخاص وجرح العشرات.

وقال الطفل محمد محمود القرا (13 عاما) نازح من منطقة عبسان شرق خان يونس للجزيرة مباشر: “كنا نايمين في المدرسة سمعنا صوت الانفجار وقمنا كلنا، لقينا كلهم مرمين اللي أصابته شظية واللي ممزوع من هنا”، يشير إلى رأسه.

وقال إنهم وجدوا الصاروخ ملقى خارج المدرسة، وأضاف “أجا كل الناس والتموا واللي مات واستشهد.. الشظايا في كل مكان”.

ويضيف الطفل بكر أبو حليب (14 عاما): “كنا قاعدين على البوابة سمعنا الانفجار كل الدنيا انقلبت على بعضها لقينا الناس مقطعين وميتين واللي مقطع واللي ممزع من رأسه، لقينا رأسه مقطع، الله يعين”.

وحتى مساء الخميس، رصدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 3785 شخصا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما أصيب أكثر من 12 ألفا آخرين.