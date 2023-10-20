من ميدان التحرير والأزهر.. المظاهرات تعم محافظات مصر تضامنا مع غزة (فيديو)

انطلقت تظاهرات في مختلف أنحاء مصر، اليوم عقب صلاة الجمعة، تضامنًا مع غزة أمام القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الرابع عشر على التوالي.

ودعا إلى المظاهرات بعض أحزاب المعارضة وكذلك أحزاب موالية للسلطة لتأكيد رفض تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر “تأييدًا لموقف القيادة السياسية المصرية”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وعلى الرغم من أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013، فإن تظاهرة كبيرة تضم الآلاف خرجت بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، قبل أن تتمكن الشرطة من إخلاء الميدان.





وفي الإسكندرية، ثانية أهم المدن المصرية، خرجت تظاهرات كبيرة تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين، كما شهدت محافظات عدة في الدلتا شمالي مصر، وفي الصعيد جنوبي البلاد تظاهرات مماثلة.

وعند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث بقيت المساعدات هناك على مدار أكثر من أسبوع، على وعود لدخولها، احتشد منظمو المساعدات في تظاهرة عند المعبر مطالبين بفتحه بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية.