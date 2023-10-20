هل حذفت غوغل اسم سيناء من خرائطها؟ مسؤولة بالشركة ترد

نفت شركة غوغل ما تم تدواله بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر بشأن حذف اسم شبه سيناء المصرية من خرائطها، مؤكدة أنها “لم تجرٍ أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على الخرائط”.

وأثار الادعاء المتداول غضبا بين عدد من الناشطين المصريين على مواقع التواصل، إذ ربط بعضهم ذلك بمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

‏وقالت مديرة التواصل لدى شركة غوغل بالشرق الأوسط في رسالة لشبكة الجزيرة، الخميس، إن “شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها”.

وبسؤال الجزيرة للشركة عن حقيقة الادعاء المتداول عن ظهور منطقة “الكنتالا” التي تقع في شبه جزيرة سيناء عند الضغط عليها بأنها تتبع لإسرائيل، أوضحت مديرة التواصل في غوغل أن هذا الأمر المتعلق بهذه المنطقة تحديدا تم تصحيحه وتظهر الآن المنطقة أنها تابعة لمصر.

وتعتمد سياسة غوغل على إظهار أسماء لعواصم المحافظات فقط.

وأعرب ناشطون مصريون خلال اليومين الماضيين عن غضبهم بعد تداول أنباء عن اختفاء اسم شبه جزيرة سيناء من خرائط غوغل العالمية.

فيه شى غريب بيحصل ، من الصبح تم إزله اسم سيناء من خرائط جوجل دي حاجه علي جمب

ثانيا / لو جيت بحتث قبل كدا عن مدينه الكانتلا حتطلع معاك داخل الاراضي السيناويه ومُسجله مصريه حاليا زي منا موضح في الخريطه مُسجله ضمن اراضي إسرائيل #سيناء_خط_أحمر #السيسي_مشارك_في_الابادة #شالو_سينا pic.twitter.com/C662rfMmdw — لؤي محمود_Loay Mahmoud (@loaiMahmoud111) October 19, 2023

جوجل مابس شالت اسم سيناء من الخريطة؟! pic.twitter.com/8IYIs1ndCf — 🇵🇸✊🏾الباسبور مش جدع-Abolish colonialism (@ahmah_sa3eed) October 19, 2023