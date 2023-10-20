سياسة

هل حذفت غوغل اسم سيناء من خرائطها؟ مسؤولة بالشركة ترد

شبه جزيرة سيناء
ربط بعض النشطاء موضوع اسم سيناء على الخريطة بمحاولات تهجير الفلسطينيين (الجزيرة- أرشيف)
20/10/2023-|آخر تحديث: 20/10/202303:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

 

نفت شركة غوغل ما تم تدواله بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر بشأن حذف اسم شبه سيناء المصرية من خرائطها، مؤكدة أنها “لم تجرٍ أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على الخرائط”.

وأثار الادعاء المتداول غضبا بين عدد من الناشطين المصريين على مواقع التواصل، إذ ربط بعضهم ذلك بمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا، بعد عملية “طوفان الأقصى”.

‏وقالت مديرة التواصل لدى شركة غوغل بالشرق الأوسط في رسالة لشبكة الجزيرة، الخميس، إن “شبه جزيرة سيناء لا تظهر على الخريطة لأن خرائط غوغل لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول بل تظهر في حال البحث عنها”.

وبسؤال الجزيرة للشركة عن حقيقة الادعاء المتداول عن ظهور منطقة “الكنتالا” التي تقع في شبه جزيرة سيناء عند الضغط عليها بأنها تتبع لإسرائيل، أوضحت مديرة التواصل في غوغل أن هذا الأمر المتعلق بهذه المنطقة تحديدا تم تصحيحه وتظهر الآن المنطقة أنها تابعة لمصر.

وتعتمد سياسة غوغل على إظهار أسماء لعواصم المحافظات فقط.

وأعرب ناشطون مصريون خلال اليومين الماضيين عن غضبهم بعد تداول أنباء عن اختفاء اسم شبه جزيرة سيناء من خرائط غوغل العالمية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر