وزير الخارجية الأردني: لماذا قتل الأبرياء في أوكرانيا جريمة حرب ولكنه ليس كذلك في غزة؟ (فيديو)

انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ما وصفها بـ”ازدواجية المعايير” الغربية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتساءل الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، وقال “لماذا منع الغذاء والدواء عن أوكرانيا جريمة حرب، لكنه ليس جريمة حرب عندما يُمنع عن غزة؟”.

وتابع مستنكرًا “لماذا قتل الأبرياء في أوكرانيا جريمة حرب، وفي يوغوسلافيا جريمة حرب، لكنه ليس كذلك في غزة؟”، وأضاف “هل قتل 4 آلاف فلسطيني وتدمير نحو 9800 بيت هو دفاع عن النفس؟”.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية @ABaerbock:

– لن يحصل الإسرائيليون على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون.

– هل قتل ٤٠٠٠ فلسطيني، هل تدمير ٩٨٠٠٠ بيت هو دفاع عن النفس؟

– مواطنونا يسألوننا، العرب كلهم يسألون،… pic.twitter.com/fluzCJ5IgG — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 20, 2023

وأكد الوزير أن بلاده تخشى أن الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، محذرًا من أن “عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 4137 شهيدًا بينهم 1661 طفلًا، ونحو 13 ألف مصاب.