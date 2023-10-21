أحد سكان أبراج الزهراء المدمرة في غزة يروي تفاصيل قصف الاحتلال للمنطقة (فيديو)

تحولت أبراج الزهراء السكنية جنوبي قطاع غزة إلى ركام بعد استهدافها بقصف إسرائيلي عنيف استمر ليلة كاملة، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت 4 أبراج سكنية في المنطقة.

وقال المواطن الفلسطيني محمد رستم أحد ساكني أبراج الزهراء للجزيرة مباشر “عندما قالوا سنخلي المكان، أصبح المكان كأنه يوم القيامة، مؤكدًا تشرد جميع السكان وأن هذا المشهد ما تريد إسرائيل رؤيته”.

وأضاف “أصبحت مشردًا بين عشية وضحاها، هناك من لجأ للمدارس، وهناك من لجأ لعائلته، داعيًا كل فلسطيني وطني حر فتح بيته لاستضافة من ضاقت بهم السبل، مؤكدًا أن غطاء السماء هو الساتر الباقي للناس”.

وتابع “حتى جمعية الوفاء التي تعتني بالعجزة تم قصفها!، هل يرضي بايدن الرئيس الأمريكي والشعب الإسرائيلي تشريد المدنيين؟”.

وقال عيسى الأخرس “الناس نايمة في منازلهم آمنة، مجزرة كاملة متكاملة الأوصاف حدثت ليلة البارحة، قصف متواصل طوال الليل، الناس هربت إلى المدارس وعلى أهلها”.

وطالب الأخرس الأمم المتحدة وشعوب العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي ما زال يحافظ على كرامة هذه الأمة ومساندته ومساعدته على مقاومة هذا المحتل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع عشر قصفه العنيف والمكثف لقطاع غزة المحاصر، مما أسفر حتى الآن عن أكثر من 4 آلاف شهيد وأكثر من 13 ألف جريح، ولا تزال مئات الجثث تحت الأنقاض.