أول تعليق من بايدن ونتنياهو بعد إفراج “حماس” عن محتجزتين أمريكيتين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن “سعادته الغامرة” بعد إفراج حركة “حماس” عن رهينتين أمريكيتين احتجزتهما بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال بايدن في بيان “اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس رهينتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري”.

وأضاف أنهما “عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبًا مع عائلتهما”.

وشكر بايدن دولة قطر والحكومة الإسرائيلية “على شراكتهما في هذا العمل”.

وتعهد بايدن بمواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم “حماس”، حيث تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

وقال بايدن “لن نتوقف حتى نعيد أحباءهم إلى الوطن. كرئيس، ليس لدي أولوية أعلى من سلامة الأمريكيين المحتجزين رهائن حول العالم”.

في السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرهينتين الأمريكيتين لدى “حماس” في غزة وصلتا الأراضي الإسرائيلية قرب المنطقة الحدودية مع القطاع، بعد إفراج كتائب “القسام” عنهما.

وأضاف في بيان “تم هذا المساء (الجمعة)، الإفراج عن يهوديت رعنان، ونتالي شوشانا رعنان، اللتين احتجزتهما منظمة حماس وذلك أثناء استضافتهما في كيبوتس ناحال عوز (في غلاف غزة)”.

وأشار البيان “استقبلهما المسؤول عن المختطفين والمفقودين العميد غال هيرش، برفقة الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، على حدود قطاع غزة، وهما الآن في طريقهما إلى نقطة الالتقاء في أحد المواقع العسكرية وسط البلاد، حيث ينتظرهما أفراد عائلتهما”.

Two of the hostages, mother and daughter Yehudit Tai and Natali Shoshana Raanan were released by the Hamas terror organization and were transferred to the Israeli border via the Red Cross.

They are on their way to an army base in central Israel were their families are anxiously… pic.twitter.com/xCGFfVEQa1

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 20, 2023