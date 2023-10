إسرائيل تطلب من “أونروا” إخلاء 5 مدارس في غزة وتهدد بقصف مستشفى القدس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 5 مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، “لم تعد آمنة” بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا في بيان، الجمعة، إن إسرائيل طلبت منها إخلاء هذه المدارس، مضيفة “لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن”.

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة “لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة”، داعية إلى إخلاء “فوري”.

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى “تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس” في مدينة غزة.

وأضاف أن “أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية”، مطالبا “العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة”.

PRCS is unable to evacuate Al-Quds Hospital with 500 patients, including those in the ICU. Urgent need to rescue lives. 12,000 displaced, 70% children and women, at risk due to Israeli threats to bomb the hospital.

