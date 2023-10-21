الجماعة الإسلامية في لبنان تعلن استهدافها مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات

أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، مساء السبت، استهدافها بالصواريخ مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

وقالت قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة، إنها حققت إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال.

وقال بيان للجماعة على موقعها الرسمي “وجّهت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) ضربات صاروخية جديدة ومركزة، استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، أن مسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات من جنوبي لبنان باتجاه منطقة “راعم” شمالي البلاد.

ولم يذكر الجيش ما إذا كانت إصابات قد وقعت في صفوفه.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ نحو أسبوعين، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.