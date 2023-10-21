السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن تحدث أبدا (فيديو)
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21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202301:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن تصفية القضية الفلسطينية “دون حل عادل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبدا”.
جاء ذلك خلال كلمته في بداية قمة القاهرة للسلام، التي تعقد بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولية وعربية وأممية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
أبرز تصريحات السيسي:
- نلتقي في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا.
- مصر تدين استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وتعبر عن دهشتها من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري.
- نجدد الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
عاجل | الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أمام "قمة القاهرة للسلام":
• نؤكد للعالم أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ولن يحدث على حساب #مصر
• سنتوافق على خارطة طريق لخفض التصعيد وإحياء مسار السلام
• نرفض تهجير الفلسطيين من #غزة إلى أرضنا في سيناء فذلك يعد تصفية… pic.twitter.com/Upr7GgCWlt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023
- مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه حال دون عمله.
- اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة.
- العالم يجب ألا يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وتجدد مصر رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء.
- النزوح تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدار لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
- نؤكد أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبدا.
- إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش في كرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم.
- نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه التام للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
المصدر : الجزيرة مباشر