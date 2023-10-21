السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن تحدث أبدا (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن تصفية القضية الفلسطينية “دون حل عادل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث على حساب مصر أبدا”.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية قمة القاهرة للسلام، التي تعقد بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولية وعربية وأممية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

أبرز تصريحات السيسي:

نلتقي في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا.

مصر تدين استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وتعبر عن دهشتها من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري.

نجدد الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

عاجل | الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أمام "قمة القاهرة للسلام":

• نؤكد للعالم أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ولن يحدث على حساب #مصر

• سنتوافق على خارطة طريق لخفض التصعيد وإحياء مسار السلام

• نرفض تهجير الفلسطيين من #غزة إلى أرضنا في سيناء فذلك يعد تصفية… pic.twitter.com/Upr7GgCWlt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023