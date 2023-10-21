الشيخ رائد صلاح يوجه رسالة إلى “الضمائر الحية” من جميع الأديان في العالم (فيديو)

دعا الشيح رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم السبت، أصحاب “الضمائر الحية” من جميع الأديان بالعالم إلى رفع الصوت عاليا لوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب صلاح في مقطع فيديو بالدعوة إلى نشر السلام، والمطالبة بوقف هدم المساجد والكنائس والكنس اليهودية، والتوقف عن قتل الأجنة في بطون الأمهات وكذلك الأطفال والنساء والشيوخ.

ولليوم الخامس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4385 فلسطينيا جراء غارات طائرات جيش الاحتلال المستمرة على القطاع للأسبوع الثالث.