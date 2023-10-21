القسام: إسرائيل رفضت استلام أسيرتين أخريين كنا سنطلق سراحهما

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت إن الحركة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين “لأسباب إنسانية قاهرة” لكن إسرائيل رفضت استقبالهما.

وأضاف في بيان أن الكتائب أبلغت قطر، أمس الجمعة، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.

وجاء في بيان لأبو عبيدة على تطبيق تليغرام “قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من: نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما”.

وأكدت كتائب القسام أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين الأحد، بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين الجمعة.

أبو عـبـيـدة الناطق باسم القـسـام: أبلغنا الجانب القطري أمس أننا سنطلق أسيرتيْن لأسباب إنسانية دون مقابل لكن الاحتلال رفض استلامهما #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/m8z2eSCW6E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وكان “أبو عبيدة” قال في وقت سابق الجمعة إن الكتائب أطلقت سراح محتجزتين أمريكتين لـ”دواع إنسانية” استجابة لجهود وساطة قطرية.

وأضاف أبو عبيدة -في بيان أمس الجمعة- أن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي “لنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأمريكي) جو بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.