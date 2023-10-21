جيش الاحتلال: تأكدنا من وجود 210 إسرائيليين محتجزين في غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال اليوم السبت أنهم أبلغوا بشكل رسمي ذوي 210 إسرائيليين بأنهم أسرى لدى حماس.

ووفقًا لحركة حماس يوجد ما بين 200 و250 أسير إسرائيلي في غزة. وترغب الحركة في مبادلتهم بأكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الأسرى لدى حماس مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية، وسبق أن وصفت غير الإسرائيليين بأنهم “ضيوف” سيتم إطلاق سراحهم قريبا.

وأفرجت حركة حماس أمس الجمعة عن أمريكيتين هما أم وابنتها، وأشارت إلى إمكانية الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين.

وأفادت الحركة بأنها تعمل مع “جميع الوسطاء لتنفيذ قرارها بإغلاق ملف المدنيين المحتجزين في حال توافرت الظروف الأمنية المناسبة”.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان إن الخطوة جاءت “لدواعٍ إنسانية ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة”.

ويواصل الاحتلال شنّ غارات مكثفة على غزة، ويقطع إمدادات الماء والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، وذلك بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وفي المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.