حماس: استمرار قصف الاحتلال لغزة تزامنا مع قمة القاهرة يستوجب موقفا دوليا حاسما

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة تزامنًا مع قمة القاهرة للسلام “رسالة بأنه كيان فاشي مارق مستهتر بكل القيم والمواثيق الدولية؛ مما يستوجب موقفًا دوليًّا حاسمًا لوقف العدوان”.

وأضافت الحركة في بيان اليوم السبت أنه “تزامنًا مع انعقاد قمة القاهرة الجارية حاليًّا، بحضور الزعماء والقادة والمسؤولين من مختلف دول العالم، يواصل الاحتلال قصفه العنيف والهمجي على البيوت والمنازل واستهداف المستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة، وقطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة، في رسالة تكشف حقيقة هذا الكيان المجرم والمستهتر بكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية، وأنه كيان إرهابي فاشي لا يعرف إلا القتل والتدمير”.

وأشار البيان إلى أن هذا “يضع المجتمعين في هذه القمة أمام مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر، والبدء الفوري في إدخال جميع المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وإخراج المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج غزة لإنقاذ حياتهم، وإنقاذ حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة”.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة ومتتالية اليوم السبت على شمال قطاع غزة، وحي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على منزل بمحيط سوق مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ودمرت الطائرات منزلًا لعائلة نبهان وسط مدينة جباليا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 248 شهيدا و400 مصاب، وارتكب 550 مجزرة في حق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 شهيدا من أفرادها وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض.

وأعلنت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و967 امرأة، إضافة إلى 13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر، وقالت إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنّين.