سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

حماس تنعى عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني بعد استشهاده جراء العدوان على غزة

عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة المزيني (مواقع التواصل)
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202306:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استشهاد عضو رابع في مكتبها السياسي جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 15 يوما.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني (أبو همام) استُشهد إثر “قصف صهيوني غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في القطاع”.

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وذكرت الحركة أن المزيني “كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين مناصب أكاديمية وحركية عدة تتمثل في حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011، إضافة إلى تعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال سنوات عدة”.

وكان عضوا المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة قد استُشهدا بغارة إسرائيلية على غزة في العاشر من الشهر الجاري.

وعقب ذلك، قتلت غارة إسرائيلية مماثلة العضو في المكتب السياسي لحماس جميلة الشنطي بقصف منزلها في غزة.

وظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4385 فلسطينيا جراء غارات طائرات جيش الاحتلال المستمرة على القطاع للأسبوع الثالث.

 

وبحسب الوزارة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 من أفرادها، ولا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض”.

المصدر : الجزيرة مباشر