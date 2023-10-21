سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

حماس تنعي عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني بعد استشهاده جراء العدوان على غزة

عضو المكتب السياسي لحماس في غزة أسامة المزيني (مواقع التواصل)
21/10/2023

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن استشهاد عضو رابع في مكتبها السياسي جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 15 يوما.

وقالت حماس في بيان، اليوم السبت، إن عضو مكتبها السياسي في غزة أسامة المزيني (أبو همام) استشهد إثر “قصف صهيوني غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في القطاع”.

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وذكرت الحركة أن المزيني “كرس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين عدة مناصب أكاديمية وحركية تتمثل في حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011، إضافة لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات”.

وكان عضوا المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة قد استشهدا في غارة إسرائيلية على غزة في العاشر من الشهر الجاري.

وعقب ذلك، قتلت غارة إسرائيلية مماثلة العضو في المكتب السياسي لحماس جميلة الشنطي بعد قصف منزلها في غزة.

وظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 4385 فلسطينيا جراء غارات طيران جيش الاحتلال المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث.

 

وبحسب الوزارة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 من أفرادها ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض”.

المصدر : الجزيرة مباشر