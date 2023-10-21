شاهد: بدء دخول المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر رفح

شهد معبر رفح البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة، صباح اليوم السبت، بدء دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري إلى القطاع.

وكانت السفارة الأمريكية في إسرائيل، قد قالت إنها تلقت معلومات عن فتح معبر رفح اليوم لمرور الأجانب.

وقالت في رسالة إلى الأمريكيين في غزة: “وصلتنا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيُفتح يوم السبت 21 أكتوبر الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي”.

وأضافت في رسالتها التي نشرتها على موقعها الإلكتروني: “إذا فُتحت الحدود، فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة”.

وتابعت: “نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر”.

وخاطبت السفارة المواطنين الأمريكيين في غزة قائلة: “سنرسل لكم معلومات محدثة عن المساعدة في مصر عبر عنوان البريد الإلكتروني”.

وأضافت “لا يزال الوضع ديناميكيا ومتقلبا، ولا يمكن التنبؤ بالبيئة الأمنية. يجب عليك تقييم سلامتك وأمنك الشخصي قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور”.

وكانت إسرائيل قد أغلقت قطاع غزة كله في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وهاجمت الجانب الفلسطيني من معبر رفح فأصبح بحاجة إلى ترميم.