عشرات النجوم من هوليوود يطالبون بايدن بالضغط لوقف الحرب في إسرائيل وغزة

حث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضغط من أجل “وقف إطلاق النار في إسرائيل وقطاع غزة”.

جاء ذلك في رسالة وجَّهها إلى الرئيس بايدن عشرات الفنانين في هوليوود، من بينهم الكوميدي جون ستيوارت، والممثل حائز جائزة أوسكار خواكين فينيكس، والمخرج والممثل مارك روفالو، والكوميدي الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، والممثلة جيسيكا تشاستين.

ومن بينهم أيضا الممثل والمغني البريطاني من أصول باكستانية ريز أحمد، والمنتج والكوميدي المصري باسم يوسف، وآخرون من الذين وقعوا الرسالة المنشورة على موقع “Artists4Ceasefire” الإلكتروني.

وذكرت الرسالة المبعوثة الجمعة “إننا نجتمع معا كفنانين، ولكن الأهم من ذلك كبشر نشهد الخسائر المدمرة في الأرواح والأهوال التي تتكشف في إسرائيل وفلسطين”.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن “نحث إدارتكم وجميع قادة العالم على احترام كل الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن”.

