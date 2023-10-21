“كيف لأب أن يرى أبناءه تحت الأنقاض؟”.. الفنان التركي جلال آل يعلق على مشاهد الأطفال في غزة (فيديو)

أعرب الفنان التركي جلال الدين آل، أحد أبطال مسلسل “قيامة أرطغرل” عن تعاطفه مع الضحايا من الأطفال الأبرياء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الرابع عشر على التوالي.

وقال جلال الدين، خلال لقائه مع الجزيرة مباشر، الخميس، “أنا أب لولدين، طبعا نتأثر عندما يمرضون، تخيلوا كيف يمكن لأب أن يرى أبناءه تحت الأنقاض؟”.

وتابع بأسى “يقصف ويموت هناك – في غزة – الآلاف من الأطفال الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة هذا القصف الإسرائيلي”، مضيفًا “شاهدنا الكثير من الجنود الإسرائيليين الذي كانوا يحتفلون نتيجة هذا القتل، وهذا الإجرام، فلا يوجد لديهم قلب ولا ضمير، حتى الحيوانات لا تقوم بهذه الأمور”.

الممثل التركي جلال آل: هناك آلاف الأطفال الأبرياء الذين استشهـــدوا نتيجة الــقــ ـصف.. كيف لأب أن يرى أطفاله تحت الأنقاض!

#غزة_تحت_القصف | #تركيا pic.twitter.com/N2X4ZMRKLx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 20, 2023

وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، فقد استشهد حتى اللحظة 1661 طفلًا، من إجمالي أكثر من 4137 شهيدًا في القطاع جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول.