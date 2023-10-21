الشيخ القره داغي يفتي باستعجال إخراج الزكاة لأهل غزة (فيديو)

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي، إن أهل فلسطين، وتحديدا غزة، تتوافر فيهم المصارف الثمانية للزكاة، وهي “الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل”، وحث على منحهم زكاة الأموال.

وقال خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” على الجزيرة مباشر، الجمعة، إن الأولوية القصوى شرعا الاستعجال بالزكاة ومنحها لأهل فلسطين وغزة.

وأشار إلى أنه يجوز الاستعجال بالزكاة، وتقديم أموال الزكاة السنتين القادمتين، الآن.

ودعا من يريد أن يؤدي سنة العمرة، أن يعطي قيمتها لأهل فلسطين، فهذا هو الأولى من وجهة نظره.

ومنذ 7 من أكتوبر/تشرين أول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت أكثر من 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة، الجمعة.