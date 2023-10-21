مخاوف من تكرار مجزرة “المعمداني”.. شاهد: تكدس النازحين داخل مستشفى القدس المهدد بقصف من الاحتلال

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني صورا لتكدس النازحين داخل مستشفى القدس المهدد بقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع قصف مستشفى القدس في غزة، مبينة أنه يؤوي 400 مريض.

وناشدت الكيلة في بيان “المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل وحماية مستشفى القدس في غزة، من خطر القصف من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أنه “من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمنع وقوع مأساة أخرى مماثلة لمأساة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث قُتل نحو 500 مدني فلسطيني، بينهم أطفال، بغارة جوية إسرائيلية”.

وذكرت الكيلة أن جمعية الهلال الأحمر التي تدير مستشفى القدس، تلقت “إخطارا من قبل سلطات الاحتلال لإخلاء المستشفى تحت التهديد بالقصف”.

جيش الاحـتلال الإسرائيلي يهدد بقـصف مستشفى القدس في #غزة.. والهلال الأحمر الفلسطيني متخوّف من تكرار مـجزرة المعمداني#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/dzEMFHoaTi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 21, 2023

وأشارت إلى أن المستشفى “يؤوي حاليا أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف مدني لجؤوا إليه بعد تهجيرهم بسبب العدوان الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقيه “تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بإخلائه فورا”.

وطالب العالم “بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني”.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينيا.

من جانبه حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، من تكرار “مجزرة” المستشفى الأهلي المعمداني.

وقال لوكالة الأناضول إن “إدارة مستشفى القدس والأطقم الطبية ترفض تنفيذ الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء، لصعوبة نقل المرضى والمصابين”، محذرا من تكرار “مجزرة” المعمداني في حالة قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفى.

وأوضح أن “مستشفى القدس بات أيضا ملجأ لنحو 12 ألف نازح هربوا من منازلهم”، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.