مسؤول إسرائيلي: ضغط غربي لتأجيل العملية البرية في غزة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن العديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأجيل شن غزو بري لقطاع غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم يسمّه، غداة إعلان حماس، مساء الجمعة، الإفراج عن أسيرتين أمريكيتين بعد جهود قطرية.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه في أعقاب إطلاق حماس لأسيرتين من غزة، تضغط الولايات المتحدة والعديد من الحكومات في أوروبا بهدوء على إسرائيل لتأجيل شنّ غزو بري لغزة، خوفًا من أن يؤدي هذا التوغل إلى إحباط الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى في المستقبل المنظور.

وأضاف: الحكومات الغربية التي تضغط حاليا على إسرائيل لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراحهم.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: “تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شنّ أي غزو على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح”.

ومساء الجمعة، قال أبو عبيدة متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم أطلقوا سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية، استجابة لجهود قطرية.

وتقول تل أبيب إن أكثر من 200 إسرائيلي أسرى في غزة.

وكانت حركة حماس خلال عمليتها التي أطلقتها من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قد اقتادت عشرات من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط من مستوطنات غلاف غزة إلى داخل القطاع، وفق ما أعلنته الحركة حينها.

ولليوم الـ15 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.