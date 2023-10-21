مظاهرات حاشدة في مدن وعواصم بالعالم تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة (فيديو)

خرجت في دول عربية وإسلامية وغربية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والحصار المفروض عليهم.

الولايات المتحدة

نظم المئات في العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات مؤيدة لفلسطين، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها “إبادة جماعية” و”نقف مع فلسطين”، كما رددوا شعارات مثل “فلسطين حرة حرة”.





لندن

خرج عشرات الآلاف إلى وسط لندن، السبت، في مظاهرة تحمل شعارات داعمة للفلسطينيين، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال “مساعدات إنسانية كاملة”.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعار “فلسطين ستتحرر”.

ألمانيا

خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة برلين تضامنا مع غزة.

وفي مدينة شتوتغارت الألمانية المهمة والمعروفة بصناعة السيارات، خرج المئات رافضين الحرب على غزة، ورفعوا أعلاما فلسطينية.

إيطاليا

وفي الشمال الإيطالي، خرجت مظاهرة حاشدة نصرة لغزة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر والمقطوع عنه الماء والكهرباء.

فرنسا

وخرجت مظاهرة في مدينة ليون الفرنسية تضامنا مع غزة، حيث رفع المشاركون أعلاما فلسطينية، ودعوا إلى وقف العدوان وإنهاء الحصار.





تركيا

وتظاهر الآلاف في مدينة إسطنبول التركية دعما للفلسطينيين.

وقالت سمية أردوغان بيرقدار، رئيسة مجلس أمناء جمعية المرأة والديمقراطية “كاديم”، خلال المظاهرة إن إسرائيل تستهدف الأبرياء وتقتل النساء والأطفال في المستشفيات والمدارس في غزة، وتواصل ذلك منذ 75 عاما.





هولندا

وجال المئات في شوارع مدينة ماستريخت الهولندية، تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

السويد

والسبت أيضا، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة مالمو السويدية تضامنا مع غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا لغزة ولرفض العدوان.

النمسا

وأمام السفارة الأمريكية في العاصمة النمساوية فيينا، كانت هناك وقفة حاشدة تضامنا مع غزة.

إندونيسا

وفي مدينة باندونغ بإندونيسيا، تظاهر الآلاف تضامنا مع أهل غزة والمقاومة الفلسطينية، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بفتح المعابر وإيصال المساعدات والوقود والمياه، ووقف القصف الإسرائيلي الذي تسبب في مجازر راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

كما خرجت مظاهرات في تونس ولبنان والأردن ودول عربية أخرى.