مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بقصف لحزب الله (فيديو)

نشر حزب الله صورا لما قال إنه استهداف لتجمع جنود إسرائيليين في ثكنة هونين المحتلة (راميم) على الحدود مع جنوب لبنان، بالصواريخ الموجهة أمس الجمعة، مؤكدا وقوع إصابات بينهم.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه قاموا باستهداف قوة مشاة إسرائيلية بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح.

وأضاف أن العملية جاءت ردًّا على استهداف الصحفيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد الخميس، وأدى إلى استشهاد الشاب عبد الله ربيع البقاعي.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بهجوم على قواته جنوب لبنان.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: “سُمح بنشر خبر مقتل عمر بيلو، وهو مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات جنوب لبنان”.

وأضافت الصحيفة: “أصيب جنديان احتياطيان آخران بجروح متوسطة نتيجة الاصطدام، وأصيب آخر بجروح طفيفة. وتم نقل الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردًّا على الانتهاكات في حق المسجد الأقصى، تشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة اشتباكات وقصفا متبادلا بين مقاتلين من حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.