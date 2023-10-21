من يحضر قمة القاهرة للسلام بشأن الحرب على غزة؟

بدأت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلي قائمة بالزعماء الحاضرين:

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

– الرئيس الفلسطيني محمود عباس

– ملك الأردن عبد الله الثاني

– أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

– ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

– رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

– رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

– رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

– رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

– الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

– رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا

– وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

– وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

– وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

– وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

– وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

– وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه

– نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

– مبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون

– الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

– رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

– مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.