موسى أبو مرزوق: هذه أسبابنا للإفراج عن المحتجزتين الأمريكيتين (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن الحركة أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين، أم وابنتها لدواع إنسانية استجابة لجهود وساطة قطرية.

وأضاف خلال مشاركته، الجمعة، على شاشة الجزيرة مباشر أن الإفراج عن المحتجزتين تثبت أن “حماس” ليست معنية بالاحتفاظ برعايا الدول الأخرى لديها.

وأوضح أبو مرزوق أن الدوحة تبذل جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار، وأن الحركة تثمن دورها نظرًا للدور القطري الناجح في الوساطات.

وتابع “أبلغنا منظمة الصليب الأحمر (المحترمة) أن تسليم أي من المحتجزين لدينا سيكون عبرهم”.

وأشار إلى أن الكثير من البعثات الدبلوماسية تواصلت مع حركة “حماس” للاستفسار عن رعاياهم المحتجزين في قطاع غزة.

وبشأن تمرير بعض المساعدات إلى قطاع غزة، قال أبو مرزوق إن الولايات المتحدة تتحدث عن مساعدة الفلسطينيين وفي الوقت نفسه تقوم بإمداد إسرائيل بالأسلحة القاتلة.

ولفت إلى أن أكثر من 1500 طفل فلسطيني استشهدوا في هذه الحرب، وما زال مئات آخرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 4137 شهيدًا بينهم 1661 طفلًا، ونحو 13 ألف مصاب.

وفي السياق، قال أبو مرزوق إن إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم من غزة بداية ثم تنتهي بالضفة الغربية، مؤكدًا أن “حماس” تثق بأن الدول العربية لن تؤيد الخطط الإسرائيلية والأمريكية لتهجير الفلسطينيين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة صامد ولن تنجح مخططات تهجيره، مطالبًا الشعب الفلسطيني في كل مكان بالتشبث بأماكنهم وعدم الرحيل عنها.

ولفت أبو مرزوق إلى أن الحرب الأخيرة تؤكد أنه “لا مستقبل للعلاقات العربية مع الكيان الإسرائيلي”.