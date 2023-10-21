سياسة|مصر

ناشطة مصرية توجه رسالة غاضبة لمراسلة “سي إن إن” من أمام معبر رفح (فيديو)

صانعة المحتوى المصرية رحمة زين توبخ كبير مراسلي سي إن إن كلاريسا وارد
صانعة المحتوى المصرية رحمة زين تنتقد مراسلة سي إن إن كلاريسا وارد (منصات التواصل)
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202302:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وجهت صانعة المحتوى المصرية، رحمة زين، نقدًا لاذعًا لمراسلة شبكة سي إن إن الأمريكية، كلاريسا وارد.

ووثق العديد من المدونين مقطع فيديو لرحمة وهي توبخ كلاريسا أثناء تواجدها على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقالت رحمة أن كلاريسا وقناة سي إن إن كانت “متحيزة” لجيش الاحتلال للإسرائيلي وتروج لروايته، بينما تغاضت عن الوضع المأسوي في قطاع غزة جراء القصف المستمر منذ 14 يومًا على التوالي.

وخاطبت رحمة مراسلة سي إن إن قائلة “أين أنت وأين قناتك لتغطي ذلك، لتصور كيف نقف مع فلسطين والأبرياء فيها، أنت مجرد عروس ماريونيت، لا تنقلين الحقيقة، أفهم تحيزك ونقلك لسياسة حكومتك وقناتك، لكن أين إنسانيتك في كل ما يحدث من قتل الأطفال؟”.

وأضافت “نحن نراقب نتيجة صمتك، وتشويهك للعرب، وبدلاً من الحداد على الشهداء وبدلاً من الحداد على أطفالنا، كان علينا التعامل مع مزيد من إهانتهم”.

ومنذ بدء العدوان، ينتقد ناشطون وخبراء التغطية الإعلامية الغربية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولاسيما وسائل الإعلام الأمريكية.

ولاقت كلمات رحمة إشادة عدد من المدونين والناشطين على مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر