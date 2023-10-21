ناشطة مصرية توجه رسالة غاضبة لمراسلة “سي إن إن” من أمام معبر رفح (فيديو)

وجهت صانعة المحتوى المصرية، رحمة زين، نقدًا لاذعًا لمراسلة شبكة سي إن إن الأمريكية، كلاريسا وارد.

ووثق العديد من المدونين مقطع فيديو لرحمة وهي توبخ كلاريسا أثناء تواجدها على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وقالت رحمة أن كلاريسا وقناة سي إن إن كانت “متحيزة” لجيش الاحتلال للإسرائيلي وتروج لروايته، بينما تغاضت عن الوضع المأسوي في قطاع غزة جراء القصف المستمر منذ 14 يومًا على التوالي.

وخاطبت رحمة مراسلة سي إن إن قائلة “أين أنت وأين قناتك لتغطي ذلك، لتصور كيف نقف مع فلسطين والأبرياء فيها، أنت مجرد عروس ماريونيت، لا تنقلين الحقيقة، أفهم تحيزك ونقلك لسياسة حكومتك وقناتك، لكن أين إنسانيتك في كل ما يحدث من قتل الأطفال؟”.

وأضافت “نحن نراقب نتيجة صمتك، وتشويهك للعرب، وبدلاً من الحداد على الشهداء وبدلاً من الحداد على أطفالنا، كان علينا التعامل مع مزيد من إهانتهم”.

ومنذ بدء العدوان، ينتقد ناشطون وخبراء التغطية الإعلامية الغربية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولاسيما وسائل الإعلام الأمريكية.

ولاقت كلمات رحمة إشادة عدد من المدونين والناشطين على مواقع التواصل.

"انقلوا ما يحدث وقولوا الحقيقة".. فتاة مصرية تحرج مراسلة قناة "سي إن إن" بسبب تغطية الحرب على #غزة pic.twitter.com/2QGOwgJSCv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 20, 2023

مصرية تواجه مراسلة قناة "سي أن أن" الأمريكية وتوبخها بسبب "تجاهل حياة الفلسطينيين" وتقول لها "أنتم تسيطرون على السردية بخصوص ما يجري.. أين إدانتكم لما يحدث بحق الفلسطينيين؟"#حرب_غزة pic.twitter.com/pfqi08t8Ep — أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) October 20, 2023