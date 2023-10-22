أحدهم وصل المستشفى أشلاء.. استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وفجر اليوم، ارتقى شهيدان في جنين، أحدهم وصل أشلاء إلى المستشفى، ولم تعرف هويتهما بعد، فيما ارتقى عدنان جهاد عودة (19 عامًا) شهيدًا من مدينة طوباس برصاصة في الرأس، حسب الوزارة.

كما استشهد مالك جميل شرقاوي (26 عامًا) برصاصة في القلب أطلقها عليه الاحتلال خلال اقتحام نابلس فجر الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى 89 شهيدًا منذ عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من الشهر الجاري.

مدير مستشفى #جنين للجزيرة مباشر: وصول شـ ـهـ ـيد و3 إصابات جراء قـ ـصـ ـف الاحتلال لـ #مسجد_الأنصار بمخيم جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/LsBaGJgU8k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2023

وفي وقت متأخر أمس السبت، قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجد الأنصار بمخيم جنين بالضفة الغربية، واستشهد فلسطيني وجرح آخرون، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام استهدفت نفقا أسفل مسجد الأنصار في جنين”، مضيفًا “استهدفنا خلية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل”.

ويعد هذا أول اشتباك من نوعه في جنين منذ يوليو/تموز الماضي، عندما اقتحم جيش الاحتلال المخيم واستخدم حينها الطائرات.