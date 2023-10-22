أكثر من 110 شهداء بقصف طائرات الاحتلال المنطقة الوسطى في غزة (فيديو)

استُشهد 110 فلسطينيين وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتكدست جثامين الشهداء بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعد ليلة دامية من المجازر التي نفذها جيش الاحتلال على منازل المدنيين في المحافظة الوسطى، استُشهد خلالها أطفال ونساء.

وتحدّث الصحفي أشرف أبو عمرة للجزيرة مباشر من داخل مستشفى شهداء الأقصى، قائلا “يكتظ المستشفى وساحاته بعشرات الشهداء والجرحى الذين يأتون تباعا إلى ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح”.

وأضاف “حدثت مجزرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلات فلسطينية آمنة داخل منازلها في دير البلح”.

وتابع “رغم وصول عشرات الشهداء والجرحى فإن طواقم الدفاع المدني والمواطنين يقومون بمحاولة رفع الأنقاض والوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، 3 أو 4 عائلات تم قصف منازلها في مربع كامل وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير وجرح العشرات”.

يأتي هذا في ظل استمرار غارات الاحتلال على مختلف مناطق قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي شققا سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين بقصف منزلين في رفح، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.