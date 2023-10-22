أكثر من 200 شهيد جراء قصف مكثف على منطقة دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة (فيديو)

استُشهد أكثر من 200 فلسطيني جراء قصف مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دير البلح في المحافظة الوسطى بقطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر في قطاع غزة باستخراج 7 جثث من أحد المنازل التي تم استهدافها، بينما يوجد 23 شخصا تحت الأنقاض.

والتقت الجزيرة مباشر جيران المنزل وهم في صدمة وذهول، بعد أن أصيبت منازلهم بأضرار جزئية بينما تم تدمير المنزل المكون من 4 طوابق.

قال أحد الناجين من القصف للجزيرة مباشر “كنا قاعدين في بيتنا، فجأة ما بنشعر إلا نار صاروخ مع أحجار بتدخل علينا، وكنا بنطير ونخبط في الحيطان، وقعدنا 10 دقائق مش شايفين بعض بندور على بعض، مش فاهمين إيش بيصير ولا منين الضربة أتت وإحنا قاعدين في بيتنا”.

وأضاف “أخدنا وقت حتى استوعبنا إن بيت جيراننا هو اللي اتقصف، به نحو 20 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، وعندهم قرايبهم نازحين وكلهم مدنيين. لماذا يصير هذا في منطقتنا؟ كلهم مدنيين وأطفال”.

وقال أحد الأهالي المشاركين في عملية إنقاذ الضحايا للجزيرة مباشر”معندناش معدات، شاكوش مقص، فيه ناس تحت الأنقاض مش قادرين نطولهم، فيه ناس تحت الأنقاض لا توجد معدات لاستخراجهم، فيه جثث مقطعة”.

وقال أحد الجيران “الأب وأحد الأولاد كانوا بره، وانتشلوا الأم وابنتها وباقي بعض الأولاد، أخرجوا نحو 10 ما بين مصاب وشهيد وبقي نحو 20 شخصا بينهم طفل رضيع عمره 3 أو 4 شهور”.

وأضاف “ابنتهم قُصف منزلها في النصيرات فلجأت إليهم، فاستشهدت هنا وانتشلوا جثتها”

وتابع “اليهود.. أي مسلم موحد بالله بيقصفوه عشان يزيدوا عدد الضحايا فقط لا أكثر، بيدوروا على البيوت المليانة اللي فيها نازحين أكتر بيقصفوها، اللي فيها عدد طوابق أكثر بيقصفوها، أي إنسان مهدد بينتظر في الدور، كلنا مهددين”.