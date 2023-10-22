الآلاف يشاركون في أول مظاهرة مؤيدة لفلسطين مُصرح بها في باريس (فيديو)

شارك الآلاف، اليوم الأحد، في أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تسمح بها الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو فرنسا إلى “طلب وقف فوري لإطلاق النار” و”وقف المجزرة في غزة”، وهتفوا: “غزة، باريس معكم”.

كما هتفوا: “إسرائيل قاتلة، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ” و”لا سلام بدون إنهاء الاستيطان”.

وذكرت الشرطة أن نحو 15 ألفًا شاركوا في التجمع في ساحة الجمهورية للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

وسمحت السلطات بالاحتجاج، يوم الخميس الماضي، في اللحظة الأخيرة بعد أن أبطلت محكمة في باريس قرار الشرطة بحظره، كما سمحت السلطات باحتجاجات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا.

جاء ذلك في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة إدارية في فرنسا ينص على حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، وليس بشكل منهجي مثلما وجهت تعليمات سابقة لوزير الداخلية الفرنسي.