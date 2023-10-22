الأمم المتحدة: حياة 120 طفلا في الحضّانات معرَّضة للخطر بسبب نفاد الوقود بقطاع غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الأحد، أن 120 مولودا جديدا موضوعين في حضّانات معرَّضون للخطر بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة.

وشددت إسرائيل الحصار المفروض أصلا على القطاع منذ عام 2007، ومنعت إمدادات الوقود والمياه والماء والمواد الغذائية بعد بدء معركة طوفان الأقصى، حيث تعاني مستشفيات القطاع نقصا حادا في الوقود والمياه والأدوية.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جوناثان كريكس لوكالة الصحافة الفرنسية “لدينا حاليا 120 طفلا حديثو الولادة في الحضّانات، منهم 70 مرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وبالطبع هذا يشعرنا بقلق بالغ”.

وتحتاج أقسام الأطفال والولادات في قطاع غزة إلى الطاقة كمصدر أساسي لعلاج الأطفال الموجودين في الحضّانات ومساعدتهم على التنفس، من أجل ضمان بقائهم على قيد الحياة لعدم اكتمال نموهم في رحم الأم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الوقود اللازم لتشغيل المولدات نفد من المستشفيات.

وأشارت المنظمة إلى 1000 حالة غسيل كلى في قطاع غزة معرَّضة أيضا للخطر في حال توقف المولدات عن العمل.

رئيس شبكة الحضانات في قطاع غزة نبيل البرقوني: تداعيات مخيفة لانقطاع التيار الكهربائي على (120) مولود موجودين في حضانات الأطفال في مستشفيات قطاع غزة.#غزة_بلا_كهرباء pic.twitter.com/nYRvvFF2Cj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2020

خطر الموت

وعبرت 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة أمس السبت محملة بمواد غذائية وماء وأدوية، لكن أيا منها لم تحمل وقودا.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين “20 شاحنة هي قطرة في محيط من الحاجة الآن في غزة”.

وأضاف المتحدث باسم اليونيسف “إذا وُضع الرضع في حضّانات ورُبطوا بأجهزة التنفس الاصطناعي وفق ما هو متعارف عليه، فإن انقطاع الكهرباء يجعلنا نشعر بالقلق على حياتهم”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن حياة 130 طفلا “معرَّضة لخطر الموت” بسبب نفاد الوقود.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تشهد غزة يوميا نحو 160 ولادة، مشيرة الى وجود 50 ألف امرأة حامل في القطاع الذي يبلغ تعداد سكانه 2.4 مليون نسمة.

ورغم ادعاء الاحتلال أن غاراته تستهدف مواقع تابعة لحركة حماس، فإن نسبة الأطفال الذين يُستشهدون في القصف الإسرائيلي مرتفعة جدا.

وتسبب القصف الإسرائيلي أيضا في استشهاد عائلات بأكملها بالإضافة إلى نساء حوامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا، وغالبيتهم من جنوبي القطاع.

وأضاف أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة الى إصابة 14245 بجروح مختلفة، مشيرا إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال و70% من الضحايا هم أطفال ونساء ومُسنون.