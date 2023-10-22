الاحتلال الإسرائيلي يقرر إخلاء 14 بلدة إضافية على الحدود مع لبنان

قرر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخلاء 14 بلدة إضافية شمالا على الحدود مع لبنان، ليرتفع إجمالي عدد البلدات التي تقرر إخلاؤها خلال أسبوع إلى 43، في ظل تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “هيئة الطوارئ الوطنية وجيش الدفاع أعلنا، صباح اليوم الأحد، إضافة 14 بلدة إلى خطة إجلاء سكان مناطق الشمال، وذلك بتمويل من الدولة”.

وأضافت أن البلدات التي يشملها قرار إخلائها من السكان هي: شانير، دان، بيت هليل، شعار يشوف، جوشيريم، ليمان، ميتزفاه، إيلون، جورين، جارنوت هجيليل، ابن مناحيم، ساسا، زيبون وراموت نفتالي.

وحسب الهيئة، فقد “صدَّق وزير الدفاع يوآف غالانت على إضافة هذه البلدات إلى لوائح البلدات التي يجب إخلاؤها من السكان تحسبا لتصعيد أمني محتمل على الحدود الشمالية للبلاد، وأبلغت قيادة الجبهة الشمالية رؤساء المجالس المحلية لهذه البلدات بالقرار وبأن عملية إجلاء السكان ستتم من قِبل السلطات المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع”.

يُذكر أنه سبق إخلاء 28 بلدة متاخمة للحدود مع لبنان قبل نحو أسبوع، كما تم إخلاء مدينة كريات شمونا فأصبح العدد 29.

وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، منذ نحو أسبوعين، تبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم السادس عشر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، واستُشهد 4385 فلسطينيا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة، وأصيب 13561، حسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

بينما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أُسر ما يزيد على 200 إسرائيلي بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب حماس في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في قطاع غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.