الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة 3 بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته القسام من غزة

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من قطاع غزة على قوة عسكرية بمنطقة “كيسوفيم” جنوبي البلاد.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون، أحدهم بجروح متوسطة والآخران بجروح طفيفة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أوضح بيان لجيش الاحتلال أن الصاروخ أطلق باتجاه دبابة ومركبة هندسية خلال غارة نفذها الجيش، عصر اليوم، بمنطقة كيسوفيم قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقبل بيان جيش الاحتلال، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان “مجاهدو القسام يوقعون قوة صهيونية مدرعة في كمين محكم شرق خان يونس بعد عبورها السياج الزائل (الفاصل) لعدة أمتار”.

وأضاف البيان: التحم المجاهدون مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

تجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام قامت بأسر ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب كبيرة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.